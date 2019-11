Bonan: “Chiesa non è in forma, ha bisogno di un partner come Ribery”

A margine dell’evento dedicato alla presentazione del libro su Giancarlo Antognoni, il noto giornalista televisivo Alessandro Bonan ha parlato di Fiorentina:

Castrovilli mi ricorda Antognoni per l’indole, ma non per la tipologia di gioco, Gaetano non ha questa falcata lunga. Chiesa non è in grande forma, mi sembra di capire che abbia bisogno di un partner come Ribery. Senza il francese vuole fare un po’ troppo le cose da solo. Il 3-5-2 rodato da Montella, invece, mi è piaciuto molto. Vlahovic è un’altra bella sorpresa, il serbo ha fatto due bellissimi gol. Servirà uno come lui all’attacco viola, una punta è necessaria.