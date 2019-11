Bocci: “Vlahovic ha bisogno di spazio. Gli arbitri vedono il VAR come un rivale”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervento Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera:

La Soprintendenza deve fare qualcosa, altrimenti tra 10 anni avranno sulla coscienza i problemi che comporterà avere un Franchi in disuso. Sottil non mi sembra pronto per fare il quinto a destra in un 3-5-2, così come non mi fa impazzire Venuti nella difesa a tre. Boateng sembra in difficoltà a livello fisico. Vlahovic invece è in crescita, è un ragazzo che ha bisogno di spazio. Tra i due, contro il Parma, metterei Vlahovic. I ducali hanno giocato molto bene contro l’Inter, mettendo in difficoltà la squadra di Conte. Difendono in maniera ordinata cercando di ripartire in maniera veloce, i loro contropiedi possono rivelarsi letali. In merito al VAR, ritengo che gli arbitri abbiano paura di perdere il loro piccolo potere. Lo strumento tecnologico, quando vede qualcosa che non va bene, deve chiamare l’arbitro e correggerlo. Non credo alla malafede ma credo che i direttori di gara vedano la tecnologia come un rivale, serve maggiore umiltà.