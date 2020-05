Bocci: “Serie A? Vera ripartenza soltanto con allenamenti di gruppo. La priorità…”

Intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana, il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato dei temi di attualità nel calcio italiano:

La vera ripartenza del calcio potrà avvenire soltanto quando il comitato scientifico darà il via libera agli allenamenti collettivi. Le sessioni individuali non fanno testo. Due giorni fa sembrava tutto un disastro mentre oggi siamo tutti più ottimisti, si vive alla giornata. Tutti cercano di trovare una quadra a questa stagione. Se e quando riprenderà sarà comunque una situazione anomala, senza pubblico e con meno entusiasmo. Comunque adesso la necessità è salvare i club dal disastro economico. Ritornare a giocare sarebbe una piccola boccata di ossigeno per limitare i danni.