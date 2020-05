Bocci: “Federcalcio indietro, finta ripartenza. Chiesa alla Juventus? Nessuna preclusione”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato dei temi di attualità nel calcio italiano:

Il Sassuolo ed il Bologna hanno già fissato la ripresa degli allenanti individuali, ma questa è una finta ripartenza. La vera ripartenza saranno gli allenamenti collettivi in cui si potrà usare il pallone e siamo ancora molto lontani. La situazione in questo momento è confusa. La Federcalcio è molto indietro, è tutta una questione di dialogo tra Governo e Regioni. Domani verrà trovata un’intesa sugli allenamenti individuali, non di più. Chi vende certezze sbaglia, l’unico che decide è il virus. Vicenda Chiesa? La vera novità è che il rapporto è evoluto. Il giocatore a fine stagione avrà l’opportunità di cambiare squadra. Non ci saranno preclusioni per la Juventus. La Fiorentina tratterà con tutte le squadre che presenteranno un’offerta.