Bocci: “Castrovilli va blindato con un nuovo contratto. La prossima sfida di Montella…”

Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Montella ha scelto una strada logica, non abbiamo terzini adatti per una difesa a quattro. Lirola e Dalbert sono molto offensivi. Anche Milenkovic si esprime meglio nella difesa a tre accanto a Pezzella e Caceres. Adesso la nuova sfida è raggiungere una continuità di rendimento aggiungendo una punta davanti, perchè Chiesa e Ribery non hanno molti gol nelle gambe. Castrovilli deve crescere senza pressioni, nelle prime tre partite della Fiorentina è stato lui il migliore. Se fossi Pradè blinderei il procuratore in una stanza. È necessario adeguare ed allungare il contratto subito, poichè sta entrando nel giro della nazionale e ci possono essere molte squadre interessate. Se la Fiorentina a Gennaio sarà in una posizione di classifica competitiva, sono sicuro che la proprietà farà uno sforzo per migliorare la rosa.