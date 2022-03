Bocci: “Basta leggere la classifica per capire la debolezza del fronte Casini”

Le undici squadre che hanno eletto il numero uno della Serie A non hanno molto potere sul campo, eccezion fatta per due o tre

"Non mi aspettavo questa fumata bianca. Casini era il nome di Lotito, poi Napoli e Fiorentina si sono aggregate. Ora Casini dovrà affrontare il post pandemia e cercare di dare alla Lega un'immagine di rilievo, non entrando in rotta di collisione con la FIGC. Ricordo che è stato eletto da una frangia che non è molto amichevole con i vertici della Federazione. Non me la sento di dire che saranno mesi facili per il neo-presidente. Gli interventi più urgenti? Di sicuro gli stadi, con Gravina che sta cercando di sostenere la candidatura italiana per gli Europei del 2032. Il nostro è un calcio che non cresce, o per lo meno che lo fa solo attraverso la vendita dei diritti televisivi. L'ultimo successo internazionale è datato 12 anni fa, il Triplete dell'Inter nel 2010. Nella migliore delle ipotesi avremo appena una squadra in tutte e tre le competizioni ai quarti di finale. Basta leggere la classifica per capire quanto poi sia debole la maggioranza che ha eletto Casini..."