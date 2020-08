Boban: “Sorpreso da Rebic, è cresciuto in modo impressionante”

Mentre la Fiorentina resta in attesa di capire cosa succederà tra Milan ed Eintracht Francoforte per Ante Rebic, del croato parla il suo connazionale, nonché ex dirigente dei rossoneri, Zvonimir Boban. Al Corriere del Ticino ha detto:

Rebic ha fatto cose straordinarie, dopo aver sofferto all’inizio della sua avventura rossonera. Siamo rimasti tutti sorpresi dai miglioramenti fatti e dalla continuità di rendimento ad altissimo livello. Comunque stiamo parlando di un giocatore importante, un vicecampione del mondo, un calciatore di esperienza e carattere.