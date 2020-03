Boban porta il Milan in tribunale. Il croato si oppone al licenziamento

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non accenna a fermarsi la spietata lotta che sta dilaniando dall’interno la dirigenza rossonera. Le parti si ritroveranno presto in tribunale. Zvonimir Boban, licenziato per giusta causa in seguito alle divergenze con l’Ad Gazidis, si opporrà con forza al provvedimento ritenendo di aver sempre agito nel rispetto dei vincoli contrattuali.