Boateng volta pagina: “Besiktas è un top club. Alla Fiorentina il problema non era fisico”

Archiviata la breve parentesi nella Fiorentina, Kevin Prince Boateng non vede l'ora di scendere in campo con la sua nuova maglia. In un'intervista di oggi al canale ufficiale del Besiktas, l'attaccante ha detto: "Sto bene, mi sento in forma e pronto a giocare. Non ho giocato le ultime due partite con la Fiorentina ma non per questioni fisiche, c'erano altri motivi… Sono felice di essere qui, potevo arrivare al Besiktas già due anni fa. Ho molti amici turchi che mi hanno spinto a questa scelta. Sapevo che era un grande club ma sono rimasto sorpreso dalle strutture e dalla professionalità da top club".