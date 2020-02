Biraghi, tanta panchina all’Inter dopo il mercato. L’agente: “Non è un problema”

Mario Giuffredi, procuratore del viola in prestito Cristiano Biraghi, ha parlato anche del suo assistito nel corso dell’intervista concessa a tuttomercatoweb. Queste le sue dichiarazioni: “Ha giocato con continuità nel girone di andata, da tre partite non gioca (solo un minuto nel finale di gara contro il Milan, ndr). È arrivato Young a gennaio, ma non è un problema. Dovrà farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa”.