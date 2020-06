Biraghi spavaldo: “Siamo l’Inter, una grande squadra. Ci riprenderemo subito”

I gol di due ex-Fiorentina, ovvero Cristiano Biraghi e Borja Valero (che hanno realizzato rispettivamente le reti del 2-1 e del 3-2 in Inter-Sassuolo), non sono bastati ai nerazzurri di Antonio Conte per strappare tre punti fondamentali nella rincorsa al duo di testa del campionato, ovvero Juventus e Lazio. Ma il terzino sinistro, in prestito dalla Fiorentina, non si abbatte più di tanto, come racconta ad Inter TV: “Siamo l’Inter, una grande squadra, e le grandi squadre sanno voltare pagina immediatamente dopo un risultato poco positivo. La partita di Parma, in questo senso, rappresenta un’opportunità importante per riprendere subito il nostro cammino“.