Biglia, il retroscena. Il Milan lo aveva proposto per arrivare a Veretout

Come riporta Tuttosport, il Genoa insiste per arrivare a Lucas Biglia. Ma il centrocampista rossonero che solo due settimane fa era stato inserito nella trattativa per prendere Jordan Veretout potrebbe anche rimanere alla corte di Giampaolo. La mediana rossonera è povera e l’argentino può servire come chioccia di Bennacer.