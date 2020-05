Sindaco Prato: “Situazione Franchi al limite dell’inverecondo”. Sullo stadio a Campi…

Matteo Biffoni, sindaco di Prato, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “La situazione del Franchi è al limite dell’inverecondo. Hanno tirato giù Highbury, che non si possa intervenire sul Franchi mi sembra una cosa molto italiana. Vorrei sapere quanti turisti vengono a vedere le scale elicoidali. Il grande nemico del nostro paese è la burocrazia, fare un’opera pubblica in Italia è una corsa ad ostacoli. Se Commisso avesse acquistato il Prato? Nella situazione pratese avrei offerto il Lungobisenzio dicendogli ‘facci quello che vuoi’, ma la situazione qua è molto diversa rispetto a quella di Firenze. Stadio a Campi Bisenzio fattibile? Non ne ho la più pallida idea, bisognerebbe capire se ci sono le basi urbanistiche per costruirlo, ma sicuramente Commisso e Barone non mi sembrano due sprovveduti. Detto questo, capisco anche l’afflato di chi vorrebbe vedere lo stadio della Fiorentina a Firenze”.

