Biasin: “Gli ululati sono espressione di ignoranza e bestialità”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Fabrizio Biasin scrive anche sul razzismo:

Infine la questione razzismo. La liquidiamo in tre-righe-tre. Alcuni “tifosi” dicono: quello “da stadio” non è razzismo, solo un tentativo di dar fastidio agli avversari. Ecco, a tutti questi consigliamo di aprire un libro di storia delle medie (ma forse anche delle elementari). Sul libro di storia delle medie (ma forse anche delle elementari) troveranno i motivi per cui ululati e altre puttanate mai saranno un “mero tentativo di dar fastidio agli avversari” semmai profonda espressione di ignoranza e bestialità da combattere con una sola arma: la totale, continua, feroce intransigenza.