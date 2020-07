Come sottolinea il giornalista de Il Tempo e vicino alle vicende giallorosse Filippo Biafora, nel secondo tempo di Roma-Fiorentina la Procura Federale ha registrato tre espressioni blasfeme – in particolare nel concitato finale di gara – ma non è stato possibile individuare i responsabili. Per questo motivo i giocatori non verranno squalificati dal giudice sportivo: per i colpevoli nessun provvedimento.

CESARI: “IL SECONDO RIGORE METTE SOTTO ACCUSA LA CATEGORIA ARBITRALE”