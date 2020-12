Bergomi: “Finalmente l’Inter da grande squadra, non come contro la Fiorentina”

Giuseppe Bergomi, nel post partita di Sampdoria-Milan (CRONACA) su Sky, ha parlato anche dell’Inter e del suo recente rendimento

L’Inter delle ultime tre partite mi è piaciuta. Ha battuto il Bologna in casa come ci si aspetta da una grande squadra, non come aveva fatto con Fiorentina e Torino, contro le quali si è aggrappata all’emotività della rimonta.