Bereszynski suona la carica: “Vogliamo battere e superare la Fiorentina”

Intervistato dopo la vittoria contro il Torino, il giocatore della Sampdoria, Bartosz Bereszynski, ha parlato anche della prossima sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15 allo stadio Ferraris (parole riprese dal sito ufficiale del club blucerchiato):

Siamo contenti per come è andata , abbiamo qualità e dobbiamo risalire la classifica. Questo non è il posto per noi. Abbiamo l’Udinese a un punto e la Fiorentina a due, vogliamo batterla e superarla. Bello avere qui i nostri tifosi, sono sempre al nostro fianco e sono il dodicesimo uomo in campo.