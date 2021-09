Berardi non è più il capitano del Sassuolo. Dionisi: “Scelta condivisa con lui”

All'attaccante della Nazionale, a lungo seguito dalla Fiorentina, il club neroverde ha tolto la fascia

Come vi avevamo raccontato ieri, Domenico Berardi non è più il capitano del Sassuolo. Una scelta, quella del club neroverde, anche logica forse, considerando che fino all'ultimo giorno di mercato l'attaccante campione d'Europa è stato sul piede di partenza. Dopo la sfida persa contro il Torino, il tecnico degli emiliani, Alessio Dionisi, ha spiegato in modo vago: "Si tratta di una scelta condivisa con lo stesso Berardi, niente di particolare". Resta il fatto che Berardi sia il giocatore più importante del Sassuolo e che il suo futuro continui ad essere molto chiacchierato, magari anche in ottica del prossimo mese di gennaio.