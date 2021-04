Berardi: “Ho fatto 101 gol, non è un caso. Sassuolo senza di me? Chissà”

L'esterno del Sassuolo tocca e supera quota 100 gol e si mostra possibilista su un prossimo salto di qualità nella propria carriera

"È stato un periodo difficile, mi sono fatto male in Nazionale e sono rientrato oggi anche se non ero al 100%. Io sono sempre me stesso, cerco sempre di dare il massimo. Salto di qualità? Magari un domani lo farò, ma se ho fatto 101 gol un motivo ci sarà. De Zerbi? Ci ha dato tanto, se andrà via ci mancherà tantissimo. Sassuolo senza Berardi? Chi lo sa..."