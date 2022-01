Berardi, che “fortuna”: il Covid lo contagia (lievemente) mentre è squalificato

Una congiuntura particolare per il giocatore tanto inseguito dalla Fiorentina

Intendiamoci: ammalarsi di una malattia capace di mettere in ginocchio il pianeta non è mai una fortuna. Ma nel caso di Domenico Berardi c'è una fortuna nella sfortuna: il giocatore risultato positivo e comunicato dal Sassuolo in data 11 gennaio era proprio il numero 25, che però era stato ammonito contro l'Empoli ed è stato di conseguenza squalificato. La compagna di Berardi, che non parteciperà alla gara di Coppa Italia contro il Cagliari, ha annunciato sui social che entrambi sono già guariti, per cui il capitano neroverde, che avrebbe comunque saltato la gara persa contro il Verona, ha buone possibilità di giocare contro il Torino nella prossima giornata di campionato.