Benevento, prosegue il percorso di avvicinamento in vista della Fiorentina

Il Benevento sabato pomeriggio alle 18 affronterà i Viola in quella che si preannuncia una partita carica di tensione. Inzaghi per lo scontro salvezza potrebbe proporre un inedito 4-3-1-2 con Gaich e Lapadula in coppia e Caprari alle loro spalle. Da registrare qualche assenza in difesa. Letizia resta ai box, lesione muscolare per Depaoli che starà fermo per un mese. Da valutare le condizioni di Foulon mentre è recuperato Tuia.

