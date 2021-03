Il Benevento entra in bolla, dopo un caso di positività riscontrato nello staff delle Streghe. Come riporta il quotidiano Il Sannio, la squadra campana dovrà restare per 10 giorni in quarantena preventiva dopo che uno dei componenti dello staff medico è risultato positivo al Covid. Per la squadra adesso nuovo giro di tamponi per verificare possibili altre positività

