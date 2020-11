Il Benevento recupera due giocatori per la Fiorentina. Iago Falque…

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, può sorridere: è ormai vicino il pieno recupero di Federico Barba e Nicolas Viola. L’ex Empoli sarà molto importante in fase difensiva, considerata la sua duttilità che gli permetterà di giocare sia come centrale che da esterno a sinistra. Già contro lo Spezia ha assaggiato il campo nei minuti finali, ma al Franchi sarà pienamente arruolabile. Stesso discorso per il numero dieci giallorosso, pronto a riprendere il suo posto in mezzo al campo dopo otto mesi di assenza in campionato. Viola ha già maturato quarantacinque minuti nel corso del match di Coppa Italia contro l’Empoli ed è desideroso di fare il suo esordio stagionale in serie A al più presto, visto che la condizione cresce giorno dopo giorno ma che necessita di calcio giocato.

Ancora in forse Iago Falque. Lo spagnolo negli ultimi giorni non si è allenato con il gruppo, ma grazie alla sosta potrebbe tornare presto al lavoro, in modo da farsi trovare pronto alla sfida con la Fiorentina del nuovo tecnico Prandelli. Come noto, per il “lunch match” del Franchi, mancheranno soltanto l’infortunato Tuia e lo squalificato Caprari. Lo scrive il portale Ottopagine.it.