Benevento, Inzaghi: “Prepararemo al massimo la gara contro la Fiorentina”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 contro lo Spezia, il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha citato anche la Fiorentina, avversaria delle Streghe alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali (parole riprese da tuttobenevento.it):

Oggi (ieri, ndr) non mi è piaciuto l’atteggiamento. Senza cattiveria e voglia di vincere non si va da nessuna parte. Oggi avremmo perso contro chiunque. L’unica medicina è il lavoro. Questa è la Serie A. Dobbiamo essere bravi a crescere insieme. Come si supera questo momento? Restando uniti, ricordando quanti sacrifici abbiamo fatto per guadagnare la serie A. Avvertiamo la vicinanza della società, dispiace per i nostri tifosi che, anche ieri, hanno dimostrato di esserci vicino al netto dell’impossibilità di essere allo stadio. Ora avremo due settimane di tempo per ricaricare le batterie e per capire cosa non stia funzionando dopo un buon inizio di stagione. Prepareremo al massimo il match con la Fiorentina, almeno recupereremo qualche giocatore importante.