Benevento grandi firme: Glik, Mandzukic, Llorente? I sanniti scatenati sul mercato

Il Benevento prepara un ritorno in Serie A in grande stile. E punta su giocatori di “nome” per la prossima stagione, potendo muoversi in anticipo rispetto alle altre squadre impegnate nel finale di stagione. Dopo aver preso Loic Remy dal Lille (ex Chelsea), il club sannita è molto vicino all’acquisto di Kamil Glik dal Monaco, che tornerebbe in Italia dopo le stagioni con Palermo e Torino. A proposito di ritorni, occhio a Mario Mandzukic che ha rescisso con l’Al Duhail e avrebbe già avuto qualche contatto con il Benevento. Oggi Tuttosport svela un’altra doppia trattativa: dal Napoli potrebbero arrivare Fernando Llorente e Amin Younes, un doppio acquisto da 16 milioni. Insomma il presidente Vigorito è pronto ad investire per accontentare Pippo Inzaghi e costruire una squadra all’altezza.