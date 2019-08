Benedetto approda al Marsiglia: “Mi sento bene, a giorni mi allenerò col gruppo”

Avrebbe potuto vestirsi di viola, Dario Benedetto, ma alla fine l’attaccante argentino ha scelto la Francia, e in particolare il Marsiglia. Le prime parole in conferenza stampa rivelano una ferma volontà di non guardare indietro, segno della convinzione nella scelta effettuata:

Fisicamente mi sento molto bene. Avevo un po’ di tensione nel mio legamento interiore, il che potrebbe aver fatto perdere un po’ di allenamento, ma in verità mi sento molto bene. È solo questione di giorni per unirmi con i compagni di squadra in allenamento. Penso che sarò a disposizione dalla seconda giornata di campionato.