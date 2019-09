Ben Arfa resta senza contratto: “Nessuno dei progetti mi ha attratto”

E alla fine Hatem Ben Arfa, talento franco-tunisimo classe ’87 accostato anche alla Fiorentina nel corso delle ultime ore di mercato (SCHEDA), rimase senza contratto. Il giocatore ha spiegato attraverso Instagram il motivo per cui ha preferito non firmare con i club che si sono fatti avanti: “Nessuno dei progetti che mi hanno offerto mi ha attratto. È come con una donna: se non ti piace, lasciala andare”.