Ben Arfa fa causa al PSG: chiesti 8 milioni di risarcimento

Hatem Ben Arfa (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI) ha intenzione di farla pagare cara al Paris Saint-Germain. Il fantasista e i rappresentanti del club francese si sono ritrovati nel Tribunale del lavoro di Parigi, dove Ben Arfa ha denunciato la sua vecchia società di mobbing per il periodo tra aprile 2017 e giugno 2018. Durante quel periodo il calciatore ha lavorato separatamente dai compagni di squadra e ora chiede un doppio risarcimento: il primo, per danni morali, di un solo euro; il secondo, invece, ammonta a otto milioni e corrisponde a tutti i premi individuali e di squadra che non gli sono stati pagati in quel periodo. La sentenza è prevista per il 16 dicembre. Lo scrive tuttomercatoweb.com.