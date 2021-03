Belotti racconta: “Positivo appena diventato padre”

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha raccontato la sua quarantena e la positività al Covid. Il Gallo è stato colpito dal virus come molti altri compagni di squadra ma ora è tornato arruolabile agli ordini di Nicola. Ai microfoni di Sky Sport, nel pre-partita del match con la Samp, ha raccontato il momento:

Un periodo molto difficile. Il giorno in cui sono diventato padre ho scoperto di essere positivo e non ho nemmeno potuto vedere mia figlia. È stata dura, anche se sono cose che capitano: devo dire che non sono stato male a livello di salute. Ho avuto mal di schiena per un giorno.