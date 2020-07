Belotti, settima partita consecutiva in gol e sul futuro glissa: “Ne parleremo a fine torneo”

Il capitano e centravanti granata Andrea Belotti ha da poco finito di giocare, e vincere, con il suo Toro contro il Genoa, in un match fondamentale nella corsa salvezza. Un match a cui guardava con curiosità anche la Fiorentina, considerando la situazione di classifica ma anche il fatto che proprio la formazione di Moreno Longo sarà l’avversario di domenica, al Franchi. Una sfida importante per lo stesso Gallo, visto che contro la Fiorentina proverà a stabilire un record importante per la storia granata, ossia segnare per otto gare consecutive con la maglia del Toro, un’impresa, questa, riuscita solo a Franco Ossola nella stagione 1947/1948. Contro il Genoa Belotti ha segnato un gol stupendo (il numero 16 in campionato), fornito un assist a Lukic e giocato una gara pressoché perfetta, combattendo per tutti i 90′ e oltre. “Il mio futuro? Pensiamo a fare punti per chiudere bene il campionato, poi a fine torneo ne parlerò con il club“, ha detto a Sky Sport al fischio finale di Torino-Genoa. Le sue pretendenti, tra cui anche la Viola, perché no, possono sognare allora.