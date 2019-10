Batistuta rivela: “All’inizio Firenze non mi piaceva. Poi ho aperto gli occhi”

“Tra 40 giorni sapremo se potrò tornare a camminare normalmente”. Gabriel Omar Batistuta si racconta a Sette, supplemento settimanale del Corriere della Sera, a pochi giorni dall’ultimo intervento chirurgico. “Le mie caviglie sono fragili per costituzione e andavo avanti a furia di infiltrazioni e antidolorifici. L’impegno con la società, con il pubblico, con me stesso era troppo importante. Scendevo in campo in condizioni impossibili. Ero il Re Leone, Batigol il guerriero e stringevo i denti” dice il Bati che poi ricorda le difficoltà del suo arrivo alla Fiorentina: “Mi trovai a disagio. La città mi sembrava piccola e tutto era antico. Solo più tardi mi resi conto della meraviglia che avevo intorno”.