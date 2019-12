Batistuta potrebbe approdare al Boca come dirigente, i dettagli

Momento molto delicato per i tifosi del Boca Juniors, si avvicinano le elezioni presidenziali ed i candidati illustrano i loro programmi. Gabriel Omar Batistuta si è schierato con Josè Beraldi, se quest’ultimo dovesse trionfare per lui si aprirebbero le porte dei vertici societari. Il Re Leone ha parlato ai microfoni di TyC Sports per illustrare i dettagli della vicenda:

Se Beraldi vincerà le elezioni sarò presidente del Consiglio del Calcio. Il Consiglio sarà formato da ex giocatori del Boca e deciderà chi sarà il manager e l’allenatore. Il mio ruolo sarebbe di primo piano anche nelle trattative internazionali, cercando di sfruttare la mia immagine all’estero. La mia idea è di portare il Boca oltre i suoi limiti attuali.