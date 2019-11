Bastianelli “Chiesa? In certi casi la cessione è la soluzione migliore. Babacar ama Firenze”

Patrick Bastianelli, agente di Khouma Babacar (attualmente al Lecce), ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Domani sarà una bella giornata per Baba, torna a casa in una città che ama profondamente. Prova grande affetto per Firenze e per i tifosi viola, c’è un legame speciale che ci lega. Khouma nell’ultima partita non ha giocato a causa di un piccolo problema muscolare, ma ci tiene a fare una buona prestazione. Il Lecce ha espresso un ottimo calcio, Liverani è un allenatore preparato che raccoglie punti grazie ad un gioco propositivo. Il progetto di Commisso mi convince, nel lungo periodo sarà vincente. Ha capito che per costruire un progetto serio bisogna partire dalle infrastrutture. Stimo molto anche Pradè, un grande professionista e conoscitore di calcio. Su Chiesa parlo da agente, quando arrivano offerte importanti per un giocatore è giusto lasciarlo andare. Se ci sono le condizione giuste, cedere è la soluzione migliore per tutte le parti in causa.