Basile: “Vi spiego il nervosismo di Chiesa. Il Brescia ha disinnescato l’attacco viola”

In collegamento da New York, Massimo Basile è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina vista con il Milan è stata talmente bella che tutti gli allenatori la stanno studiando per trovare contromisure. In parte il Brescia ci è riuscito, non concedendo la profondità ha disinnescato Ribery e Chiesa. Ci aspettano bassi, tanto sanno che non abbiamo nessuno che possa essere pericoloso sui cross. Nonostante tutto, ieri potevamo vincere grazie alle giocate dei singoli. Credo che Gasperini abbia giocato un ruolo fondamentale nell’avvelenare l’ambiente intorno a Chiesa, adesso sta cercando di fare lo stesso con Immobile. Cuadrado può essere un riferimento tattico per Chiesa, spostando il giovane italiano sulla fascia per permettere l’inserimento di un centravanti. Da quello che mi risulta il nervosismo di Chiesa non è legato a questioni contrattuali. Non riesce ad adattarsi completamente al tipo di calcio che gli sta chiedendo Montella, lui preferirebbe giocare in fascia.