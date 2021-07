Basile punge: “Gelosie verso Antognoni. Era considerato l’unico competente”

Il giornalista da New York usa il sarcasmo: "Basterà dire popolo viola e la gente dimenticherà Antognoni"

Il giornalista Massimo Basile, da New York, commenta su twitter la vicenda Antognoni pungendo un po' la Fiorentina: "Dicono a Firenze che gli ex campioni volessero segnalare nomi solo a lui, ritenuto l'unico competente. E che questo abbia finito per alimentare gelosie. Vero o no, il calcio è cambiato, e anche Firenze. Basterà dire "popolo viola" e la gente dimenticherà".