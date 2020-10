Basile: “Iachini? Rosa sacrificata, necessario uscire dal 3-5-2. Callejon meglio di Chiesa”

Massimo Basile ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

Il mercato della Fiorentina ha visto due inserimenti di grande livello, Callejon e Quarta. Lo spagnolo lo preferisco persino a Chiesa, vede la porta e farà bene allo spogliatoio. Anche di M. Quarta mi parlano davvero bene, era una colonna del River Plate dopotutto. Manca un attaccante ed anche io mi sarei aspettato un inserimento di livello. Tuttavia viene d’istinto dare tempo e fiducia a questa società. Noto che tanti vogliono tutto e subito, Commisso è arrivato da circa 2 anni non da 15. Non dimentichiamo la pandemia e tutte le difficoltà economiche connesse. Il nuovo centro sportivo non porterà benefici economici a Commisso, ma solo tecnici alla squadra. Ha messo tanti soldi di tasca sua per fare un regalo alla Fiorentina. Sconfitta contro la Samp? A livello tecnico spero che nei prossimi mesi emerga un’idea forte. Adesso mi aspetto che Iachini esca dal suo modulo, siamo in Serie A. Il tecnico deve adattarsi ai giocatori che ha a disposizione. Non vorrei un allenatore che sacrifica la rosa per forzarli dentro il 3-5-2.