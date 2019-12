Basile: “Florenzi e Politano obiettivi concreti. Chiesa lontano da tutto e da tutti”

Massimo Basile è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Sto notando che in America la Fiorentina è sempre più seguita, c’è interesse ed è sempre presente negli eventi di New York. Florenzi e Politano sono obiettivi concreti. Commisso è molto attento all’età dei giocatori, c’è la volontà di puntare su giovani promettenti, preferibilmente italiani. Dragowski sta emergendo come un portiere di sicuro affidamento. L’abbraccio di Vlahovic a Montella è stato bello, gesto molto apprezzato da Commisso. Contro la Roma sarà dura, stanno vivendo un bel momento. Su Chiesa c’è la sensazione che sia lontano da tutto e da tutti. Il suo isolamento lo sta logorando, va recuperato. Deve restare fino a Giugno, ma solo se resta se stesso. Serve una tregua di sei mesi per il bene di tutti. Quello che interessa agli americani è poter programmare la nuova stagione da Marzo, l’obiettivo è quindi raggiungere al più presto una posizione di classifica tranquilla.