Basile: “Commisso si aspetta di più da Barone e Pradè. Ma prima di comprare…”

“Commisso non è contento di quanto fatto sul mercato l’anno scorso, riconosce il lavoro di Barone e Pradè – che lavorano 48 ore al giorno – ma vorrebbe di più. Non è pienamente soddisfatto e aspetta di vedere segnali”. Così riferisce Massimo Basile, corrispondente italiano da New York, intervenuto a Radio Bruno Toscana. “Rocco ha dato ordine di cedere prima di comprare perchè la rosa è troppo ampia. Ma credo che siano già stati individuati gli obiettivi su cui affondare il colpo”.

