Baroni: “Il futuro di Chiesa è a Firenze, viola non possono perderlo”

Marco Baroni, allenatore ex Frosinone e Benevento (fiorentino di nascita) a Radio Sportiva ha parlato così di Federico Chiesa: “Non vedo soluzioni diverse al momento rispetto alla sua permanenza a Firenze. La proprietà viola è forte e non può permettersi di perderlo. Mercato lungo? Sono situazioni difficili per un allenatore. Il tecnico deve essere bravo, attento e fare di necessità virtù. Purtroppo certe cose sono inevitabili”.