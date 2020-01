Barone Jr giocherà in Italia: arriva la firma con il Perugia

Come il padre Joe, anche Giuseppe Barone dall’America si trasferisce in Italia. Il figlio del dg viola infatti, dopo qualche settimana di prova, firmerà con il Perugia, squadra attualmente decima in Serie B. Esterno sinistro classe ’98, Giuseppe giocherà agli ordini di Cosmi ed è riuscito a convincere tutti, tanto da far mettere nero su bianco al presidente Santopadre. Prima del trasferimento in Umbra, Barone Jr aveva giocato con i New York Cosmos. (Gianlucadimarzio.com).