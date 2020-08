Non proprio il massimo della sportività, Lionel Messi. Secondo As nel suo discorso durante il riposo della sfida contro il Napoli, il fenomeno del Barcellona avrebbe detto ai suoi compagni di squadra: “Adesso non facciamo gli str…i, abbiamo due reti di vantaggio, usciamo da qui ed andiamo in campo tranquilli che gliene facciamo otto“. Il campione argentino avrebbe usato queste parole per evitare cali di tensione.