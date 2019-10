Barcellona, De Jong: “Ho visto Fiorentina-Juventus, ecco perché”

Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: «De Ligt? Non ho visto tutte le sue partite, la mia analisi è incompleta. Ho visto solo Fiorentina e Atletico, partite nelle quali secondo me ha fatto bene. Sta giocando tanto e la sua è una buona partenza. È molto giovane ed è arrivato alla Juve come una stella: qualcosa di decisamente positivo per la sua età».

