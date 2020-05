Balzaretti: “Giocare alle 23 come in Spagna, lo spettacolo va tutelato”

L’ex laterale Federico Balzaretti ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto su TMW Radio:

Questione delle fasce orarie? La realtà ci dice che sarà necessario spalmare le partite in maniera intelligente. Per me giocare alle 23 come in Spagna potrebbe essere molto interessante. Giocare tutti assieme non conviene alle televisioni ma per i calciatori giocare alle 15 a luglio è impossibile. L’orario delle partite è un fattore che condiziona la prestazione. Ricordo il Mondiale e le partite giocate a Pasadena con il 100% d’umidità. Alle 23 sicuramente lo spettacolo offerto sarebbe più interessante.