Balotelli verso il Brescia, ma la società risponde stizzita alla fuga di notizie. Intanto non è finita per Tonali

Il Brescia Calcio S.p.a. smentisce le notizie di mercato apparse sul Giornale di Brescia (firma di Balotelli entro la serata di ieri, ndr) e comunica il silenzio stampa della società e del presidente fino alla prossima settimana. L’informativa impropria di queste ore danneggia le azioni di mercato che la società potrebbe concludere e riduce le probabilità di successo di ogni iniziativa.

Così il Brescia sul proprio sito. Cellino è infastidito dalle continue voci sulla trattativa per Balotelli, e ha deciso di restare in silenzio per qualche giorno. Intanto, in Lombardia si prova a trattenere Tonali, obiettvo di mercato, tra le altre, della Fiorentina, squadra che nelle scorse settimane ha provato a fare passi concreti per il suo acquisto salvo scontrarsi con la fermezza del presidente sulla valutazione. Ma, scrive TMW, se le pretese dovessero abbassarsi nei prossimi giorni, nonostante l’arrivo di Pulgar e Badelj, la società viola potrebbe tornare a farci un pensierino.