Balotelli polemico sui social: “Ancora malato”. Il Brescia però non sa niente

Prosegue la telenovela Brescia-Balotelli, il clima in casa rondinelle, prossimo avversario della Fiorentina, si fa sempre più rovente. Protagonista, suo malgrado, delle ultime vicende in casa lombarda è SuperMario Balotelli. L’attaccante infatti, oggi come ieri, non si è presentato ai due allenamenti che erano stati predisposti per lui, e l’assenza verrà prolungata per tutta la settimana. La versione del numero 45 è che il club è stato informato di una sua indisposizione gastrointestinale. La società però fa sapere indirettamente di non essere al corrente di tale indisposizione, tanto che i preparatori atletici con cui Mario si doveva allenare erano regolarmente al campo. Potrebbe concludersi così la breve e triste esperienza di Balotelli in maglia biancoblu, il Brescia sta infatti ultimando il dossier per contestare i suoi comportamenti ed arrivare alla rescissione del contratto. (Sport Mediaset)

Ecco la foto postata sulle storie instagram dall’attaccante per “giustificare” la sua assenza:

CLICCA QUA PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLA FIORENTINA, CON PAGELLE E LIVE DELLE GIORNATE PRECEDENTI