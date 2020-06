Sarà una lunga querelle quella tra Mario Balotelli e il suo Brescia. Le parti sono decisamente in lotta e il club – scrive Sportmediaset.it – ha inviato all’attaccante il ricorso per la risoluzione del contratto per giusta causa. Ma la fine del rapporto non è del tutto automatica. Così potrebbe anche capitare, e capitertà a quanto pare, che SuperMario tornerà in campo mercoledì 10 per gli allenamenti individuali chiedendo di usfruire delle strutture di Torbole Casaglia.