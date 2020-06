Balotelli, il caso si sgonfia: effettuati tampone e test sierologico

Mario Balotelli non si allena, ma la sfida a distanza tra il giocatore e il Brescia prosegue. Il calciatore, nei giorni scorsi, ha confermato le parole del suo agente sulla presunta mancanza di test previsti dal protocollo medico. Dichiarazioni che avevano prolungato l’ispezione della FIGC nel centro sportivo della società: le Rondinelle hanno smentito il tutto con un comunicato ufficiale, ma nonostante ciò la Procura Federale ha convocato Balotelli per far luce sulla vicenda.

Le dichiarazioni non sono passate inosservate. Mario Balotelli è stato convocato in procura e, a quanto pare, lo stesso calciatore avrebbe confermato di aver effettuato almeno un tampone. Il test sierologico, invece, è stato effettuato prima della ripresa degli allenamenti, come da protocollo. Balo si è sentito discriminato per aver effettuato un solo tampone, ma gli esami del caso sono stati eseguiti. Il caso si sgonfia, almeno per il momento. Lo scrive TMW.