Balotelli-Brescia, situazione tesa. Parti divise da 400 mila euro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mario Balotelli vivrebbe da separato in casa al Brescia. Il rapporto con le rondinelle ed il presidente Cellino, riporta il quotidiano, sarebbe ormai deteriorato e non si escludono le cause legali per dirimere alcune questioni economiche. In ballo ci sarebbero 400 mila euro richiesti dall’ex Inter e Milan. Il procuratore Raiola proverà a mediare.