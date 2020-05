Balotelli-Brescia ai ferri corti. Cellino attacca: “Con la testa non è più con noi”

In casa Brescia (prossimo avversario della Fiorentina in campionato) non si placa la bufera attorno a Mario Balotelli. Le ultime voci parlano di possibile rescissione (LEGGI). E intanto il presidente Massimo Cellino è tornato a parlare ai microfono di Telelombardia: “Cerco di evitare i tribunali, il problema Balotelli è stato ingigantito – ha commentato Cellino -. È un ragazzo particolare, ormai mi sembra scontato che con la testa non sia più con noi. È un po’ anarchico, Corini gli ha voluto bene e lo ha assecondato, forse lo ha viziato. Siamo delusi, le aspettative erano altre. Ma forse è deluso anche lui e non è colpa solo sua. Gli volevo bene, sognavo il rilancio. Quando assecondi tutto…”.