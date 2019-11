Pure gli ultras del Brescia attaccano Balotelli: “Arroganza ingiustificata, si dia una calmata”

Non si è ancora spento l’eco dei fatti di Verona-Brescia, con gli ululati razzisti percepiti da Mario Balotelli e il dibattito che si è riaperto sul clima negli stadi italiani. Nelle ultime ore anche i tifosi bresciani hanno voluto farsi sentire, con una posizione tutt’altro che morbida nei confronti del loro stesso attaccante: “Siamo estremamente convinti che Balotelli sia a tutti gli effetti italiano, e, per quanto ci riguarda, perfino bresciano” la premessa del lungo comunicato firmato dal gruppo Ultras Brescia 1911-Ex Curva Nord. “Ma l’arroganza che sembra trasparire di continuo dalla sua persona non è giustificabile, in particolar modo quando la porta in campo e diventa motivo di destabilizzazione per la squadra e di tensione e d’imbarazzo per la tifoseria (per quanto riguarda Brescia, ci riferiamo in particolar modo al dito medio esibito come risposta ai tifosi dell’Inter per un loro coro contro, forse offensivo e provocatorio, ma di certo non razzista; per non parlare del fotografo cui Balotelli, dopo la sostituzione “patita” a Marassi, ha rotto la macchina fotografica con cui stava lavorando). Proprio perché gioca nel Brescia da bresciano, la sua dedizione alla causa e il suo impegno devono essere pari, o addirittura superiori, a quelli dei suoi compagni, soprattutto devono essere maggiori di quelli profusi fino ad oggi (…)”. E su quanto accaduto al Bentegodi gli ultras delle Rondinelle scrivono: “Le provocazioni nei suoi confronti sono state davvero marginali (lo ha poi ammesso pubblicamente perfino lui). Questo ovviamente non significa che certi cori siano legittimi e accettabili, ma nemmeno che i tifosi gialloblù siano tutti razzisti e che la Curva del Verona sia una sorta di covo del KKK, come qualcuno vorrebbe far credere”. E L’HELLAS BANDISCE IL “TIFOSO” RAZZISTA